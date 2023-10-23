В результате ударов Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек: Al Jazeera
Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате ударов Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек.
Как сообщает «Арменпресс», Al Jazeera сообщает, что ранения получили, по меньшей мере, 27 человек.
Отмечается, что удары наносились по двум жилым домам лагеря беженцев и по албанской мечети в городе Джабалия на севере сектора Газа.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:38 Нарушение срока поставки влечет санкции: председатель комиссии по обороне и безопасности Парламента Армении
- 12:33 Итоги испытаний поступившего в Армению вооружения удовлетворительны: председатель комиссии по обороне и безопасности НС
- 12:00 Министры обороны Армении и Франции обсудят вопросы военного сотрудничества: Андраник Кочарян
- 11:29 В Армению прибыл председатель комиссии по внешним отношениям Бундестага
- 11:26 Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Арман Саркисян
- 10:54 В результате ударов Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек: Al Jazeera
- 10:38 Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось и в Сюникской области
- 10:24 Армия обороны Израиля сообщила об ударах по вооруженному формированию в Ливане
- 10:17 Правительство Армении запускает новую программу помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха
- 09:56 Аргентина направила в Армению гуманитарную помощь принудительным переселенцам из Нагорного Карабаха
- 09:37 “Новая книга” - 40/23: Ашот Агабабян, Мартен-Люган, Стивен Р. Кови
- 22.10-17:52 Иран в своих торговых операциях с Арменией перейдет на расчет в национальной валюте, с Россией обнулит таможенные пошлины
- 22.10-17:06 Задержанный, пытавшийся бежать, был пойман в кратчайший срок
- 22.10-16:11 Министр ИД РА Мирзоян примет участие в региональной встрече в формате "3+3" в Тегеране
- 22.10-15:51 Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
- 22.10-14:54 Официальный представитель МИД РФ подтвердила участие министра Лаврова во встрече в формате "3+3" в Тегеране
- 22.10-14:17 Министерская встреча по Закавказью в формате "3+3" 23 октября пройдет в Тегеране
- 22.10-13:30 После израильских ударов рейсы из аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в аэропорт Латакии
- 22.10-12:51 В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, потеплеет еще на 2-3 градуса
- 22.10-11:42 ДТП на автодороге Ереван-Иджеван: есть пострадавший
- 22.10-11:18 Водителям автомобилей, столкнувшихся на улице Давида Бека, оказана медицинская помощь
- 22.10-10:59 Самолет с грузом для переселенцев из НК прибудет из Буэнос-Айреса в Армению вечером 22 октября
- 21.10-17:00 На бытовые нужды переселенцев из НК правительство выделило более 2,2 млрд драмов
- 21.10-16:45 Анонс мероприятий на 23 октября
- 21.10-16:33 ALDE призывает увеличить экономическую поддержку Армении, чтобы помочь армянам НК
14:32, 16.10.2023
2806 просмотров Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира
15:09, 17.10.2023
2601 просмотров Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте
10:29, 18.10.2023
1490 просмотров Первый отечественный спутник прошел все испытания и ждет запуска: обсуждается вопрос следующего, более сложного спутника
11:00, 18.10.2023
1384 просмотров SADA показала свои профессиональные возможности: SADA Armenia на «DigiTech23» приняла более 800 посетителей
16:32, 17.10.2023
1373 просмотров Азербайджан сохраняет неопределенность в вопросе принятия последних карт СССР в качестве основы для делимитации