В результате ударов Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек: Al Jazeera

Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате ударов Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек.

Как сообщает «Арменпресс», Al Jazeera сообщает, что ранения получили, по меньшей мере, 27 человек.

Отмечается, что удары наносились по двум жилым домам лагеря беженцев и по албанской мечети в городе Джабалия на севере сектора Газа.