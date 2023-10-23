Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось и в Сюникской области

23 октября в 10:05 (06:05 мск) сейсмологическая сеть Региональной службы сейсмической защиты МВД РА в Иране, в 31 км на юго-восток от города Хой, зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,3, с географическими координатами 38,38⁰ северной широты и 45,25⁰ восточной долгота, с глубиной очага в 10 км.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Спасательной службе МВД РА.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение магнитудой 2-3 ощущалось и в городах Капан, Каджаран, Мегри и Агарак Сюникской области.