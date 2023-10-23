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Армия обороны Израиля сообщила об ударах по вооруженному формированию в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по вооруженному формированию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по вооруженному формированию на территории Ливана.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля утверждает, что это формирование планировало запустить ракету по населенному пункту Шломи на севере Израиля.


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