Правительство Армении запускает новую программу помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха

Правительство Армении запускает новую программу финансовой помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы начинаем новую программу финансовой помощи для покрытия первоочередных расходов наших братьев и сестер, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

В ноябре и декабре каждому из них из госбюджета будет выделено по 50 000 драмов, кроме денег, предназначенных на жилищно-коммунальные расходы. Исключением станут те лица и члены их семей, у которых остатки на банковских счетах превышают определенный порог, которые проживают в предоставленном государством жилье или находятся под опекой государства.

Сегодня в 16:00 в Гуманитарном центре вице-премьер Тигран Хачатрян представит подробности.

В ближайшие дни мы начнем обсуждение вопросов долгосрочной жилищной поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которая максимально будет скоординирована с аналогичными программами, запланированными для граждан РА.

Надеюсь, что наши трудоспособные братья и сестры, насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха, в течение ближайших двух месяцев найдут работу в Армении. Конечно, правительство поддержит их и в этом вопросе всеми возможными способами», - написал Пашинян.

Правительство Армении предоставило по 100 000 драмов всем вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Также запускается программа по выделению 50 000 драмов на каждого человека на оплату жилья и коммунальных услуг, которая рассчитана на 6 месяцев.