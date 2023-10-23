Аргентина направила в Армению гуманитарную помощь принудительным переселенцам из Нагорного Карабаха

В Ереван прибыл самолет из Аргентины с гуманитарной помощью, предназначенной для людей, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха по причине этнической чистки Азербайджана и нашедших убежище в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», спецрейсом из Буэнос-Айреса приземлился в международном аэропорту «Звартноц».

Рейс был организован Министерством иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины и Агентством «Белые каски» в сотрудничестве с Фондом Энрике Пиньейру «SolidAir».

На борту самолета около 11 тонн гуманитарной помощи: теплая одежда, обувь, предметы детской гигиены, полотенца, электрообогревательное оборудование и другие предметы.