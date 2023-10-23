“Новая книга” - 40/23: Ашот Агабабян, Мартен-Люган, Стивен Р. Кови

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ашот Агабабян: Черная Пантера-1

Роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-1”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях. В романе автор впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли прошлую войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этот роман – обращение и послание всем армянам.

Переводная литература

Аньес Мартен-Люган: Счастливые люди читают книжки и пьют кофе

Эта история не оставит равнодушными любителей любовной драмы. 30-летняя Диана в результате несчастного случая потеряла мужа и 5-летнюю дочь. Для Дианы, владелицы литературного кафе “Счастливые люди читают книжки и пьют кофе”, казалось, что жизнь закончилась в этот момент. Как утешить себя, когда не хочешь жить и мечтаешь о смерти? Психолог Аньес Мартен-Люган в этом романе используя свои профессиональные навыки, проникает в душевное состояние созданного им персонажа, представляя все оттенки чувств хрупкой женщины. Перевод: Асмик Аракелян: Издательство: Newmag.

Документальная литература

Стивен Р. Кови: 7 навыков высокоэффективных тинейджеров (переиздание)

Книга отца Шона Кови, автора бестселлера №1 по версии New York Times «7 навыков самых эффективных людей», соучредителя и бывшего вице-президента компании Franklin Covey Co, Стивена Р. Кови “7 навыков высокоэффективных тинейджеров” сыграла поворотную роль в жизни миллионов подростков. Эта классическая книга о самооценке и успехе, переработанная для эпохи цифровых технологий, исследует вездесущие принципы “7 навыков” в контексте сложного и важного принятия решений подростками. В увлекательном стиле Кови представляет простой подход к повышению самооценки, построению крепких дружеских отношений, сопротивлению давлению со стороны сверстников, достижению целей, поддержанию хороших отношений с родителями и решению проблем нашего времени, связанных с киберпреступностью и влиянием социальных сетей. Помимо всего этого, эта книга полна мудрых высказываний, замечательных цитат и невероятных, но правдивых подростковых историй. Перевод Элизы Саркисян; Издательство: “Эдит Принт”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.