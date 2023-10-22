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Иран в своих торговых операциях с Арменией перейдет на расчет в национальной валюте, с Россией обнулит таможенные пошлины

Иран в своих торговых операциях с Арменией перейдет на расчет в национальной валюте, с Россией обнулит таможенные пошлины

В ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран, заявил 22 октября участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IRNA.

По его словам, Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран.

"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", - сказал Мирказеми.


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