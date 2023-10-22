Задержанный, пытавшийся бежать, был пойман в кратчайший срок

М.Х., находившийся на стационарном лечении в Медицинском центре «Армения», заключенный уголовно-исполнительного учреждения «Абовян» Министерства юстиции РА, 22 октября около 03:40 часов совершил попытку бегства из указанного места.

Как сообщили Арменпресс из уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА, силами соответствующих служб — уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА, подразделениями СНБ РА и Полицией МВД РА проведены широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения местонахождения М.Х. В результате в тот же день, около 14:00 часов, оперативные группы Пенитенциарной службы и сотрудники ОВД Вагаршапата обнаружили М.Х. из тайного укрытия в полевом районе Армавирского района.

Согласно источнику, Сообщение о происшествии было передано в Маштоцкое отделение Ереванского горотдела МВД РА.

Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.