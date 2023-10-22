Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян по приглашению иранской стороны примет участие в заседании региональной консультационной платформы ("3+3") в Тегеране 23 октября.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

По ее словам, в ходе визита также запланированы двусторонние встречи.

На региональной консультативной платформе — Армения, Азербайджан, Грузия, а также Иран, Россия и Турция.