Министр ИД РА Мирзоян примет участие в региональной встрече в формате "3+3" в Тегеране
16:11, 22 Октябрь 2023
Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян по приглашению иранской стороны примет участие в заседании региональной консультационной платформы ("3+3") в Тегеране 23 октября.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
По ее словам, в ходе визита также запланированы двусторонние встречи.
На региональной консультативной платформе — Армения, Азербайджан, Грузия, а также Иран, Россия и Турция.
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