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Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН созвать мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на Interfax, его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал он.

Китайский дипломат отметил, что эскалация конфликта является доказательством недопустимости игнорирования палестинского вопроса. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта может стать возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства.

 


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