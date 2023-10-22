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Официальный представитель МИД РФ подтвердила участие министра Лаврова во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Официальный представитель МИД РФ подтвердила участие министра Лаврова во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Российская сторона подтверждает запланированные у главы МИД РФ Сергея Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране, как передает Арменпресс, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", - сказала она.

Ранее агентство IRNA сообщило, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции проведут 23 октября встречу в рамках формата "3+3" в Тегеране.


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