Российская сторона подтверждает запланированные у главы МИД РФ Сергея Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране, как передает Арменпресс, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", - сказала она.

Ранее агентство IRNA сообщило, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции проведут 23 октября встречу в рамках формата "3+3" в Тегеране.