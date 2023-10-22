Вторая встреча глав МИД России, Турции, Азербайджанской Республики и Армении по Закавказью в формате "3+3" 23 октября пройдет в Тегеране. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA.

По данным иранского информагентства, участники на второй встрече в формате "3+3" обсудят ситуацию в Южном Кавказе и усилия для расширения регионального сотрудничества в сферах политики, экономики, безопасности, транзита и энергетики.

“Решение региональных проблем с участием стран региона без вмешательства западных государств считается одним из главных целей формирования этой группы”,- говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на проведение встречи в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия), предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате «3+3» состоится в Тегеране (Иран), мы готовы продолжить в этом формате», - как передает IRNA, сказал он.