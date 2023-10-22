После израильских ударов рейсы из аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в аэропорт Латакии

В Министерстве транспорта Сирии заявили, что после израильской агрессии утром 22 октября, направленной против международных аэропортов Дамаска и Алеппо, в результате которой они вышли из строя, все регулярные рейсы (прилеты и вылеты) в аэропорты Дамаска и Алеппо будут переведены в международный аэропорт Латакии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на SANA, в объявлении на своем Telegram-канале министерство призвало путешественников координировать свои запросы с авиакомпаниями, поскольку обновленная информация о рейсах, включая изменения в расписании, пункты прибытия и отмены, будет опубликована позже.

Согласно источнику, министерство транспорта Сирии скорбит в связи со смертью Омара Абу Исы — государственного служащего метеорологического отдела международного аэропорта Дамаска, ставшего жертвой агрессии, выражая соболезнования его семье. В министерстве также пожелали скорейшего выздоровления одному пострадавшему в результате нападения.