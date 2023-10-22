В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, потеплеет еще на 2-3 градуса

Днем 22-го, 23-го, 25-27-го октября на территории Армении ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения сообщили, что 24-го октября в отдельных районах ожидается кратковременный дождь, возможен также туман.

"Ветер юго-западный, 2-5 м/с, с 25-27-го октября в отдельных регионах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 м/с. Днем 22-го октября температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, во второй половине дня 22-го, 23-го, 25-27-го октября в Ереване ожидается погода без осадков. 24-го октября возможен кратковременный дождь.