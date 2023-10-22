ДТП на автодороге Ереван-Иджеван: есть пострадавший

22 октября в 08:49 часов в центр кризисного управления Гегаркуникского районного спасательного управления поступило сообщение о том, что возле ресторанного комплекса "Карасар" произошел несчастный случай, есть пострадавший, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления для проведения специальных водных работ Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что на 75-м км автодороги Ереван-Иджеван автомобиль марки Volkswagen (водитель: Л.Х., 1982 года рождения) выехал с дороги и врезался в ворота ресторанного комплекса "Карасар", оказавшись во дворе ресторана.

Отмечается, что спасатели вытащили водителя из автомобиля и доставили его в машину скорой помощи, последний был госпитализирован в медицинский центр, где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.