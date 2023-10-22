Водителям автомобилей, столкнувшихся на улице Давида Бека, оказана медицинская помощь

В Национальный центр кризисного управления 21 октября в 21: 21 часов поступил сигнал о том, что возле дома 101/3 на улице Давида Бека в Ереване произошло ДТП: столкнулись автомобили, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что столкнулись два автомобиля — марки Hyundai (водители Т.С., 1989 г.р. и Н.Т., 1998 г.р.). Один из автомобилей врезался в опору газопровода и повредил ее.

Отмечается, что до прибытия спасателей на место происшествия водителей вытащили из машин местные силы. Н.Т. оказали помощь на месте сотрудниками скорой помощи.

Спасатели поднесли Т.С. к машине скорой помощи, закрыли краны газовых баллонов автомобилей и вымыли дорожное покрытие.

По данным спасательной службы МВД РА, Т.С. был госпитализирован в медицинский центр, где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как стабильно тяжелое.