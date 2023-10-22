Самолет с грузом для переселенцев из НК прибудет из Буэнос-Айреса в Армению вечером 22 октября

Из Буэнос-Айреса 21 октября в Ереван вылетел специальный рейс, перевозящий гуманитарную помощь населению, вынужденно перемещенному из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки, организованной Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, Facebook посольства Армении в Аргентине, Уругвае, Чили, Перу и Парагвае сообщает, что полет организовали Министерство иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины и агентство «Солид Эйр» в сотрудничестве с Энрике Пиниейро.

Посольство выражает глубокую признательность также армянской общине Аргентины, всем общинным структурам и отдельным лицам, которые своей патриотической работой сделали реальностью эту гуманитарную миссию.

10 тысяч 865 кг гуманитарной помощи, поступающей из Буэнос-Айреса в Армению, включают теплую одежду, обувь, детские гигиенические принадлежности, полотенца, электрообогревательное оборудование и другие предметы. Транспортный самолет прибудет в Армению вечером 22 октября.