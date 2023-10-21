На бытовые нужды переселенцев из НК правительство выделило более 2,2 млрд драмов

Правительство РА выделило областным администрациям 2 миллиарда 260 миллионов драмов для обеспечения бытовых нужд вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян.

"Распределение происходило по удельному весу числа людей, приютившихся в этих областях. Эти средства губернаторам предоставлялись по нескольким направлениям: питание, гостиница или гостевой дом, а также пособие, но не денежное, а для решения различных и первоочередных бытовых проблем. Ни для кого не секрет, что наши соотечественники оказались в такой ситуации, что жить, может быть, и есть где, но им необходимы определенные бытовые удобства, необходимые для полноценного проживания. Эти средства распределяются, губернаторы ими управляют и стараются покрыть эти нужды вместе с главами общин", - пояснил Тертерян.