ALDE призывает увеличить экономическую поддержку Армении, чтобы помочь армянам НК

Совет партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) в Бухаресте (Румыния) принял резолюцию относительно ситуации в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана и сохраняющихся угроз Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем X-микроблоге написал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Совет отметил, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора вызвала продолжающийся гуманитарный кризис для этнических армян в Нагорном Карабахе, что недавние неспровоцированные нападения Азербайджана привели к гибели мирных жителей и этническим чисткам примерно 120 000 армян, что напряженность возросла после нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана и неудачных посреднических усилий угрожает вторжением Азербайджана в Армению.

Совет выразил уверенность в том, что Армения разделяет прочные культурные и религиозные связи с Европой и стремится к более тесному сотрудничеству с Европой и западным сообществом. Посредством своей нефтегазовой дипломатии Азербайджан оказывает влияние на западные и европейские страны, а международное сообщество не смогло предотвратить этнические чистки армян", - написал Марукян.

Совет призывает увеличить экономическую помощь Армении для поддержки беженцев из Нагорного Карабаха, обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах и освобождения заключенных, в том числе избранных представителей Нагорного Карабаха.

"Совет призывает к размещению в Нагорном Карабахе миротворческой миссии ООН, гарантирующей права и безопасность армянского населения, а также к введению адресных санкций против азербайджанских чиновников, ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе, а также военные преступления.

Совет также призывает запретить со стороны Азербайджана проявления ненависти и этнические чистки армян, а также уничтожение армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Совет осуждает провокационные заявления президента Азербайджана и других официальных лиц Азербайджана, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Армении, в том числе связанные с «Зангезурским коридором».

Совет призывает к всеобъемлющему мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, включая взаимное признание территориальной целостности.

Совет призывает активизировать политико-дипломатическое сотрудничество ЕС с Арменией в рамках Восточного партнерства и подготовить путь к членству Армении в ЕС, обеспечить ее безопасность и мир в регионе.

Совет призывает к диверсификации поставок нефти и газа, чтобы уменьшить зависимость Запада от Азербайджана", - написал Марукян.