Член Сената Канады призывает не оставлять без внимания армянский народ

Член Сената Канады Лео Хусакос призывает не игнорировать армянский народ.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем микроблоге X, приложив свое выступление в Сенате Канады. «Сегодня во всем мире мы видим последствия забвения нашего прошлого. Мы повторяем самые мрачные моменты нашей истории не только в Израиле, но и в таких местах, как Арцах. Посмотрите, пожалуйста, как настойчиво я призываю не оставлять без внимания армянский народ", - написал он.

Around the world today, we are seeing the consequences of forgetting our past. We are repeating the darkest parts of our history, not just in Israel, but also in places like #Artsakh. PLEASE WATCH as I plead for the Armenian people not to be forsaken. https://t.co/MT1HAr25E2