В результате израильских атак число жертв в Газе достигло 3785 человек. МЗ Палестины

В результате израильских ударов по блокированному сектору Газа с 7 октября погибли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа. Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибли не менее 3500 человек. Кроме того, еще 12 000 палестинцев получили ранения.