Число заложников, удерживаемых движением ХАМАС, достигло 210 человек

Число заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, достигло 210, их семьи уже проинформированы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в ежедневной сводке Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля также объявила, что число израильских солдат, убитых с начала палестино-израильской войны, достигло 307.