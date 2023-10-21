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Число заложников, удерживаемых движением ХАМАС, достигло 210 человек

Число заложников, удерживаемых движением ХАМАС, достигло 210 человек

Число заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, достигло 210, их семьи уже проинформированы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в ежедневной сводке Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля также объявила, что число израильских солдат, убитых с начала палестино-израильской войны, достигло 307.


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