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Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины

Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины

Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Augsburger Allgemeine,о Об этом заявил госсекретарь Федерального министерства экономики Германии Йохен Фласбарт, прибывший вчера в Киев.

 По его словам, деньги пойдут на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на реконструкцию городов.

Немецкий чиновник также подчеркнул, что необходимо поддержать ключевые отрасли экономики Украины, в частности сельское хозяйство.

 


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