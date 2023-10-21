Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Augsburger Allgemeine,о Об этом заявил госсекретарь Федерального министерства экономики Германии Йохен Фласбарт, прибывший вчера в Киев.

По его словам, деньги пойдут на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на реконструкцию городов.

Немецкий чиновник также подчеркнул, что необходимо поддержать ключевые отрасли экономики Украины, в частности сельское хозяйство.