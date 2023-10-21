Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины
15:25, 21 Октябрь 2023
Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Augsburger Allgemeine,о Об этом заявил госсекретарь Федерального министерства экономики Германии Йохен Фласбарт, прибывший вчера в Киев.
По его словам, деньги пойдут на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на реконструкцию городов.
Немецкий чиновник также подчеркнул, что необходимо поддержать ключевые отрасли экономики Украины, в частности сельское хозяйство.
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