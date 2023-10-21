В Ереване стреляли по автобусу маршрута №18
15:16, 21 Октябрь 2023
В Ереване на улице Арзуманяна обстреляли автобус номер 18 из пневматического оружия.
Как сообщил Арменпресс начальник управления по связям со СМИ, информации и анализу полиции Зарзанд Габриелян, сигнал тревоги в отдел имени Маштоца поступил около 12:00.
"Заднее стекло автобуса повреждено, но пострадавших нет", - сказал он.
Соответствующие документы подготовлены для отправки в орган досудебного разбирательства.
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