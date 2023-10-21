Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

В Ереване стреляли по автобусу маршрута №18

В Ереване стреляли по автобусу маршрута №18

В Ереване на улице Арзуманяна обстреляли автобус номер 18 из пневматического оружия.

 Как сообщил Арменпресс начальник управления по связям со СМИ, информации и анализу полиции Зарзанд Габриелян, сигнал тревоги в отдел имени Маштоца поступил около 12:00.

"Заднее стекло автобуса повреждено, но пострадавших нет", - сказал он.

 Соответствующие документы подготовлены для отправки в орган досудебного разбирательства.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]