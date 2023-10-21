В Ереване стреляли по автобусу маршрута №18

В Ереване на улице Арзуманяна обстреляли автобус номер 18 из пневматического оружия.

Как сообщил Арменпресс начальник управления по связям со СМИ, информации и анализу полиции Зарзанд Габриелян, сигнал тревоги в отдел имени Маштоца поступил около 12:00.

"Заднее стекло автобуса повреждено, но пострадавших нет", - сказал он.

Соответствующие документы подготовлены для отправки в орган досудебного разбирательства.