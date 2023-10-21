Палестинский лидер потребовал немедленного открытия гуманитарных коридоров в Газе

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас потребовал прекратить агрессию Израиля и немедленно открыть коридоры в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи населению анклава.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявение на каирском саммите мира по Палестине, который проходит в Новом Каире - административной столице Египта.

"Мы требуем прекращения израильской агрессии против палестинского народа и немедленного открытия гуманитарных коридоров", - указал Аббас. Он осудил нападения на мирных жителей и призвал "освободить всех удерживаемых лиц и заключенных".