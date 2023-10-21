КПП «Рафах» был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гумпомощью

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

В машинах перевозились медикаменты и продукты питания, груз был передан Палестинскому Красному Полумесяцу, сообщил Халед Зейд — директор Красного Полумесяца на Синае.