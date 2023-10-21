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КПП «Рафах» был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гумпомощью

КПП «Рафах» был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гумпомощью

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

В машинах перевозились медикаменты и продукты питания, груз был передан Палестинскому Красному Полумесяцу, сообщил Халед Зейд — директор Красного Полумесяца на Синае.


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