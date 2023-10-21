В ближайшие дни температура воздуха в республике постепенно повысится на 2-4 градуса

Днем 21-го и 2-го 5, 22-23-го, 26-го октября ожидается погода без осадков. В ночь с 24-го на 25-го октября ожидается кратковременный дождь, возможен туман.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, отметив, что температура воздуха днем ​​21-23-го октября постепенно повысится на 2-4 градуса.

Погода без осадков ожидается в регионах — во второй половине дня 21-го, 25-го, 22-23-го, 26-го октября. В ночь с 24-го на 25-го октября в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь, также возможен туман.

Ветер западный, 2-4 м/с, 25-го числа в отдельных регионах ожидается усиление ветра со скоростью 16-19 м/с.

21 и 26 октября в Нагорном Карабахе ожидается погода без осадков.