Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

ANCA призвал следующего посла США в Израиле помочь остановить продажу оружия Азербайджану

ANCA призвал следующего посла США в Израиле помочь остановить продажу оружия Азербайджану

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал кандидата на пост посла США в Израиле Джейкоба Лью помочь остановить продажу израильского оружия Азербайджану.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в микроблог X Армянского комитета Ай Дата  Америки.

«Армянский комитет Ай Дата Америки просит следующего посла США в Израиле привести политику Израиля в соответствие с ключевыми приоритетами США (предотвращение геноцида, региональный мир, уважение к религиозным группам) и прекратить продажу оружия Азербайджану, признать Геноцид армян и предотвратить преступления на почве ненависти. ", - написал ANCA.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]