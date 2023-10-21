ANCA призвал следующего посла США в Израиле помочь остановить продажу оружия Азербайджану

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал кандидата на пост посла США в Израиле Джейкоба Лью помочь остановить продажу израильского оружия Азербайджану.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в микроблог X Армянского комитета Ай Дата Америки.

«Армянский комитет Ай Дата Америки просит следующего посла США в Израиле привести политику Израиля в соответствие с ключевыми приоритетами США (предотвращение геноцида, региональный мир, уважение к религиозным группам) и прекратить продажу оружия Азербайджану, признать Геноцид армян и предотвратить преступления на почве ненависти. ", - написал ANCA.