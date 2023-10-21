Атака ХАМАС направлена на разрыв отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Байден

Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль было направлено на то, чтобы сорвать возможное урегулирование отношений между Израилем и Саудовской Аравией, к которому стремился Эр-Рияд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Одна из причин, почему ХАМАС двинулся против Израиля, - это потому, что они знали, что саудовцы хотели признать Израиль... объединить Ближний Восток", - утверждал Байден, выступая на мероприятии по сбору средств. Он подробно рассказал об усилиях США по заключению соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которые, как сообщается, зашли в тупик после нападения ХАМАС 7 октября.

Эту инициативу Байден активно пытался реализовать в последние месяцы, учитывая сложные отношения, которые у него сложились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.