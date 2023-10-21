По подозрению в совершении преступных действий перед представительством НК арестованы 10 человек

В следственном отделе административного района Арабкир следственного управления Следственного комитета РА по Еревану проводится расследование с целью выяснения обстоятельств явного хулиганства, насилия, а также грабежа, что произошло 20 октября перед зданием представительства Нагорного Карабаха в Ереване.

20 октября поступило сообщение о людях, собравшихся во дворе здания представительства Нагорного Карабаха в городе Ереване, о драке, нанесении ударов одному человеку руками по разным частям тела, повреждении стоявшего рядом автомобиля Toyota, исчезновении крупной суммы денег из сейфа в салоне автомобиля при неустановленных обстоятельствах, исчезновении мобильного телефона и номерного знака.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА по делу, в следственном управлении Следственного управления по городу Еревану Следственного комитета РА по административному району Арабкир, согласно пункту 1 части 2 статьи 195 УК РА (нанесение ударов или совершение иных насильственных действий в отношении лица, его близкого родственника или близкого родственника в связи с его государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельностью) этим лицом, или с погашением долга), пункт 1 части 2 статьи 297 (совершение хулиганства группой лиц), пункты 2 и 4 части 2 статьи 254 (крупное хищение с тела, одежды, сумки, иного хранилища или предмета), а по части 1 статьи 456 (кража, вымогательство, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей или номерных знаков транспортных средств), возбуждено уголовное дело. Была сформирована следственная группа. Один человек, К. Ш. (Карен Шахраманян - ред.) признан потерпевшим.

Сотрудники полиции доставили группу людей с места происшествия в отдел полиции, а затем представили их органу, ведущему производство.

Было принято решение арестовать 10 человек на основании обоснованного подозрения в совершении преступных деяний.

Расследование продолжается.

В рамках полного выяснения обстоятельств произошедшего Полиции было дано задание провести оперативно-розыскные мероприятия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.