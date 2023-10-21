США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе. Bloomberg

США и Израиль начали обсуждать возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН. Временное правительство может быть создано и при участии арабских государств.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждения пока находятся на ранней стадии и будут зависеть от дальнейшего развития событий, в том числе результатов наземной операции Израиля. Bloomberg отмечает, что создание временного правительства в секторе Газа потребовало бы поддержки со стороны арабских государств со всего региона, что не гарантировано.

Израильские официальные лица неоднократно говорили, что в их планах нет оккупации сектора Газа, но отмечали, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября, пишет Bloomberg.