Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля призвал граждан, находящихся в Египте и Иордании, незамедлительно покинуть эти страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию", - говорится в сообщении.

Также было повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну.

В СНБ Израиля отметили, что на фоне продолжения конфликта в последние дни в различных странах мира, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано очередное существенное обострение антиизраильских протестных акций c проявлениями враждебности и насилия по отношению к израильской и еврейской символике.