С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС погибли 22 журналиста

Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 20 журналистов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Комитет защиты журналистов".

"По состоянию на 20 октября не менее 22 журналистов пополнили списки более чем 4 тысяч погибших с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что 18 из 22 погибших журналистов были палестинцами, трое - израильтянами и один - ливанцем. Кроме того, восемь сотрудников СМИ получили ранения, а трое других числятся пропавшими без вести или находятся под стражей.