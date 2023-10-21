С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС погибли 22 журналиста
12:14, 21 Октябрь 2023
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 20 журналистов.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Комитет защиты журналистов".
"По состоянию на 20 октября не менее 22 журналистов пополнили списки более чем 4 тысяч погибших с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Комитет отмечает, что 18 из 22 погибших журналистов были палестинцами, трое - израильтянами и один - ливанцем. Кроме того, восемь сотрудников СМИ получили ранения, а трое других числятся пропавшими без вести или находятся под стражей.
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