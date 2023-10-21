24 октября СБ ООН проведет заседание по вопросу ближневосточного урегулирования
Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Во вторник пройдут открытые дебаты СБ ООН по Ближнему Востоку", - сказал Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X.
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