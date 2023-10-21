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Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном ожидается в этом году

Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном ожидается в этом году

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном планируется подписать до конца 2023 года.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщили  в пресс-службе правительства Белоруссии.

"Работа по проекту соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном завершена. Подписание документа планируется осуществить в этом году", - говорится в сообщении по итогам заседания Совета ЕЭК.

Сообщается, что в повестку дня заседания было включено 33 вопроса, в том числе в области международного сотрудничества, технического и таможенно-тарифного регулирования.


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