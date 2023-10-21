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КПП «Рафах» открыт для доставки гуманитарной помощи населению Газы

КПП «Рафах» открыт для доставки гуманитарной помощи населению Газы

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Отмечается, что первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей Газы въезжают через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

 


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