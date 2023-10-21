В рамках Startup Elevator, связывающего инвесторов и учредителей, на «DigiTech23» состоялось 150  выступлений

Учредители стартапов короткими выступлениями должны представлять не идею стартапа, конкретного продукта или услуги, а задачу, которую решает их продукт. Как передает «Арменпресс», сооснователь и исполнительный директор компаний SmartClick AI и ViralMango Рем Дарбинян, самый активный ангел-инвестор в Армении, заметил об этом, рассказывая о проекте Startup Elevator сети бизнес-ангелов BANA Angels в рамках выставка технологий «DigiTech23».

В этом году Startup Elevator, работающий на выставке как нетворкинг-площадка, объединил 13 бизнес-ангелов и основателей ряда стартапов. Концепция Startup Elevator была вдохновлена ​​известной практикой презентаций для лифта (elevator pitch), которая представляет собой убедительную презентацию идеи, продукта или услуги. На выставке прошла настоящая презентация для лифта, где 13 опытных инвесторов-ангелов в заранее установленной последовательности предоставляли 15-минутные выступления, и по минуте каждому основателю.

«Армянские стартапы не готовы к презентации для лифта. Стандартные лифт-питчи в мире длятся 3,5 минуты, в течение которых стартапы всегда представляют себя с питч-деком (презентация, которая поможет потенциальным инвесторам узнать больше о бизнесе:ред.), которым они часто пользуются. В случае с нашей минутной презентацией для лифта не было ничего наводящего на размышления. Необходимо ясно и кратко представить себя, чтобы привлечь внимание, и у инвестора появилось бы желание продолжить общение и узнать больше о вашем продукте. Несмотря на хорошие выступления и презентации, к сожалению, наши стартапы не передавали правильную информацию. Проблема заключалась в следующем: они говорили о предложенном ими решении, технологии, но нужно было представить, какую задачу они решают и чем это решение отличается от других предложенных решений», - сказал Дарбинян, отметив, что именно в этом и была причина почему ни один стартап не смог произвести на него впечатление.

Одна из ключевых целей презентации для лифта - привлечь внимание. По словам Дарбиняна, ни одному из учредителей не удалось привлечь к себе внимание во время самих выступлений, но самому Дарбиняну удалось поговорить со многими учредителями отдельно и внести предложения. По его словам, многие стартапы еще находятся на стадии идеи, и на этом этапе целесообразнее поддерживать их прямыми консультациями.

«Смысл презентации для лифта - произвести впечатление на потенциального инвестора, вызвать интерес при встрече с потенциальным инвестором где-нибудь, на каком-то мероприятии. Именно в этом смысле презентация в лифте играет важную роль. Это может развивать коммуникативные навыки. Основатели чаще всего боятся даже говорить, избегают общения, стесняются. Они должны понимать важность привлечения внимания, которое впоследствии может стать прочным фундаментом для развития их стартапа. Если основатель стартапа не сможет привлечь внимание к своему продукту, он вряд ли сможет создать хороший стартап», - сказал Дарбинян.

Сона Везирян, директор сети бизнес-ангелов BANA Angels, сообщила, что они использовали 60-секундную схему выступления, разработанную The Founder Institute, согласно которой основателям необходимо представить проблему, решение, рынок, на котором будет работать стартап, пару слов о конкурентных преимуществах и самое главное ожиданиях от инвестора.

«Стартапам было важно увидеть, что инвесторы доступны для них. Это была уникальная площадка, предоставившая такую ​​возможность. Обычно стартапам нужно быть более развитыми, чтобы получить возможность связаться с инвестором, но здесь им представилась уникальная возможность. Большинство стартапов все еще находились на стадии идеи. Многие из основателей обменялись контактами с инвесторами, некоторые получили ценные советы. Мы на связи с инвесторами. Есть инвесторы, проявившие интерес к тому или иному стартапу. В ближайшее время мы проведем мониторинг, чтобы понять, будут инвестиции или нет», - сказала она.

Везирян отметила, что в следующем году они сохранят этот формат, доработав его. Необходимо предоставить информацию о питчинге основателям, чтобы стартапы пришли бы более подготовленными. По ее словам, такая подготовка рано или поздно понадобится в реальном лифте.

«Теперь перед нами стоит задача продвигать нашу стартапную жизнь. Подобные форматы позволяют людям увидеть явные возможности для воплощения своей идеи в жизнь. Именно в Армении они могут получить инвестиции, могут представить свою идею уже опытным инвесторам и получить совет или поддержку. Презентация для лифта является частью более масштабного видения», - сказала Сона Везирян.

В рамках проекта своим опытом и навыками поделились с основателями стартапов инвесторы: Манук Ергнян (Granatus Ventures), Томаш Мазеджян (BANA Angels), Артур Алавердян (STAN), Нарине Давтян (Triple S Ventures), Грайр Шахбазян (BANA Angels, Мюнхен Ventures), Ани Асатрян (BANA Angels), Артур Микаелян (AICA) ), Рем Дарбинян (BANA Angels, STAN), Алла Павлова (BANA Angels), Ашот Арзуманян (SmartGate VC), Сона Везирян (BANA Angels, Formula VC), Григор Оганесян (BANA Angels), Formula VC), Карен Варданян (BANA) Ангелы, Формула VC).

Карине Тертерян