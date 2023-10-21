На территории РА автодороги проходимы. Трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.