Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

На территории РА автодороги проходимы

На территории РА автодороги проходимы

На территории РА автодороги проходимы. Трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]