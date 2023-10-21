Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

Европейские индексы - 20-10-23

Европейские индексы - 20-10-23

МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.64% и составил 14798.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.52% и составил 6816.22 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7402.14 пункта, а российский RTSI вырос на 2.34% и составил 1081.29 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]