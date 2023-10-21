Европейские индексы - 20-10-23
МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.64% и составил 14798.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.52% и составил 6816.22 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7402.14 пункта, а российский RTSI вырос на 2.34% и составил 1081.29 пункта.
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