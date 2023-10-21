Цены на цветные металлы - 20-10-23

ЛОНДОН, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.05% и составила 2178.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.75% и составила 7945.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.74% и составила 2082.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18535.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.89% и составила 24700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.10% и составила 2420.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.