«Гражданский договор» подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана

20 октября состоялось заседание правления партии «Гражданский договор».

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из партии «Гражданский договор».

Заседание вел председатель правления, премьер-министр РА Никол Пашинян.

Были подведены итоги выборов в Совет старейшин Еревана, обсуждена дальнейшая работа фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана, а также другие политические вопросы.