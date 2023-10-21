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«Гражданский договор» подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана

«Гражданский договор» подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана

 20 октября состоялось заседание правления партии «Гражданский договор».

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из партии «Гражданский договор».

Заседание вел председатель правления, премьер-министр РА Никол Пашинян.

Были подведены итоги выборов в Совет старейшин Еревана, обсуждена дальнейшая работа фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана, а также другие политические вопросы.

 

 


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