Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

В Западной епархии США состоялось III собрание духовенства

В Западной епархии США состоялось III собрание духовенства

В Западной епархии США 17 октября по благословению и под председательством архиепископа Овнана Тертеряна состоялось 3-е собрание духовенства.

Как сообщили Арменпресс в канцелярии Западной епархии США, на встрече присутствовали 36 священников и весь персонал.

После традиционной молитвы, в своей речи Святейший Отец отметил, что армянский народ живет в трудный и наполненный испытаниями период, поэтому необходимо не только сохранить армянскую общину вечной верой, добрыми делами и вдохновляющими посланиями, но и постоянно смотреть в сторону Святого Эчмиадзина, в сторону Армении. 

«Внутренняя разобщенность как в церкви, так и на Родине действительно разрушает прогресс и процветание нашей мирной жизни. Чтобы выдержать эти и многие другие испытания, очень необходима жизнь в молитвах и терпеливые, твердые шаги, чтобы вместе мы могли стать маяком света и надежды в жизни нашего народа», - сказал архиепископ Овнан Тертерян.

В завершение святой отец пожелал участникам молитвенного собрания вернуться в свои приходские общины обновлёнными духом и препоясанными новой энергией.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]