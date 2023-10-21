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Совет старейшин Еревана 26 октября созовет внеочередное заседание

Совет старейшин Еревана 26 октября созовет внеочередное заседание

Совет старейшин Еревана 26 октября созовет внеочередное заседание.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия столицы.

Отмечается, что в повестке заседания стоит вопрос назначения заместителей мэра Еревана.

Согласно сообщению о повестке внеочередной сессии, на пост первого заместителя мэра баллотируется член правления партии "Гражданский договор" Армен Памбухчян, а заместители: из ГД - Левон Оганесян, Сурен Григорян и Саргис Мадатян («Республика»).

 

 


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