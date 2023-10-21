Совет старейшин Еревана 26 октября созовет внеочередное заседание.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия столицы.

Отмечается, что в повестке заседания стоит вопрос назначения заместителей мэра Еревана.

Согласно сообщению о повестке внеочередной сессии, на пост первого заместителя мэра баллотируется член правления партии "Гражданский договор" Армен Памбухчян, а заместители: из ГД - Левон Оганесян, Сурен Григорян и Саргис Мадатян («Республика»).