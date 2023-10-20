Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу

Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш при посещении КПП "Рафах" на границе Египта и Газы.

"С этой стороны (Египта – ред.) мы видели очень много грузовиков с водой, топливом, лекарствами, продуктами. В этом нуждаются по ту сторону стены. Нам нужно заставить их двигаться, доставить их на другую сторону - как можно быстрее и как можно больше", - сказал Гутерреш.

По его словам, недавно "Израиль и США объявили, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет разрешен". "И я знаю, что существует соглашение между Египтом и Израилем, делающее это возможным", - отметил он.

"Но эти заявления были сделаны с некоторыми условиями и некоторыми ограничениями. И поэтому сейчас мы активно взаимодействуем со всеми сторонами, активно взаимодействуем с Египтом, Израилем, США, чтобы убедиться, что мы можем прояснить эти условия… чтобы иметь возможность как можно скорее доставить эту помощь", - заявил он.