Судья пригрозил заключить Трампа под стражу

Председательствующий на судебном процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа по делу о мошенничестве судья Артур Энгорон пригрозил заключить экс-президента страны под стражу из-за нарушения им постановления о неразглашении. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

"Судья, председательствующий на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на сумму 250 миллионов долларов в Нью-Йорке, в пятницу поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил... приказ... требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка в социальных сетях", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пообещала привлечь к ответу Трампа, выступая перед слушаниями в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Она пообещала добиться справедливости, "независимо от того, какое положение занимает" подозреваемый. Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.