Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь 2023

Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР

Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР

Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.

Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета.

Как следует из документа, часть запрашиваемой суммы, 2 миллиарда долларов будут направлены для поддержки АТР. При этом там не указано, для кого именно предназначаются деньги: Тайваня или других стран.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]