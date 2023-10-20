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Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что с утра пятницы нанесла удары по нескольким командным центрам, пусковым позициям и подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

"С утра Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по террористическим целям в секторе Газа, в том числе нескольким военным командным центрам, позициям пуска противотанковых ракет и подземной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАС", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении армии в Telegram-канале.


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