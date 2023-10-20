Президент Латвии призвал перекрыть Балтийское море, если Balticconnector повредила РФ

Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования.

"Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <...> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей [НАТО] критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море", - сообщил он телекомпании LSM. Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно "иметь на столе ряд точных фактов", - указал Ринкевичс.

По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря. "Я говорил с финским и эстонским президентами, вероятно, уже ясно, в каком направлении движется расследование", - добавил он.

"Хотя Швеция еще не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, НАТО должна будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, в моем представлении, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Это можно сделать. Проход можно закрыть", - заявил Ринкевичс.

В свою очередь глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил в интервью латвийскому телеканалу, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.