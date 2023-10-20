В Таиланде рассказали о мошенничестве с использованием ситуации в Газе

Официальные лица Таиланда предупредили о новом способе мошенничества, который используется для получения персональных данных тайских рабочих в Израиле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал Thaiger.

По данным издания, департамент занятости Таиланда предостерег граждан страны от перехода по подозрительным ссылкам. Мошенники из Израиля, выдавая себя за сотрудников банка, отправляют сообщения тайцам с просьбой скачать приложение Monox по ссылке. Злоумышленники объясняют это необходимостью проверить информацию о финансах родственников, которые работают в Израиле и оправляют деньги своим семьям в Таиланд. На самом деле они получают доступ к персональным данным.

Большинство таиландских граждан, находящихся в Израиле, прибыли туда как гастарбайтеры по действующему несколько десятилетий межправительственному соглашению. Значительное количество находящихся в Израиле тайцев работают в кибуцах в южной части страны. Также несколько сотен граждан Таиланда обучаются в израильских вузах.

Желание эвакуироваться в связи с конфликтом между Израилем и движением ХАМАС выразили на настоящий момент около 8 тысячи граждан Таиланда из 30 тысяч, живущих и работающих в Израиле. Правительственный план эвакуации предусматривает 32 специальных авиарейса в течение октября, которыми будут вывезены до конца месяца 5,7 тысячи человек. Спецрейсы будут выполнять ВВС Таиланда и авиакомпании Thai Airways, Nok Air, Thai Air Asia и индийская авиакомпания SpiceJet.