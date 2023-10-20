Израиль принял самолет с новой партией вооружений

Еще один военно-транспортный самолет доставил вооружение и технику для укрепления потенциала Армии обороны Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны, добавив, что за последнее время страна приняла уже порядка 1 000 тонн различных военных грузов.

"Израильское министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют об успешном прибытии дополнительного транспортного самолета в аэропорт Рамон рядом с Эйлатом ранее сегодня утром. Груз состоял из широкого спектра предметов военного назначения, включая военные машины скорой помощи, медицинское оборудование для использования Армией обороны Израиля и другие ресурсы, предназначенные для повышения боеготовности", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, это уже 45-й рейс с военными грузами за последнее время. "На данный момент в Израиль было доставлено около 1 000 тонн вооружений, в основном это разнообразное оружие, предназначенное для поддержки наступательных планов Армии обороны Израиля", - указали в министерстве.